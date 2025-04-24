В Сочи на 35,7% снизилось число новостроек со сдачей в 2025 году

Предложение квартир и апартаментов со сдачей в 2025 году в Сочи уменьшилось на 35,7% за первые четыре месяца 2025 года. Об этом сказано в исследовании агентства ОНИКС-Недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В абсолютных показателях число доступных вариантов снизилось более чем на 1,1 тыс. единиц. Сейчас на рынке представлено около 2 тыс. объектов со сдачей в 2025 году.

Сегмент апартаментов демонстрирует еще более значительный спад — их количество уменьшилось почти в полтора раза (на 46,4%), что составляет 680 объектов. Сейчас в продаже находится 784 апартамента с вводом в эксплуатацию в этом году.

Наиболее активно покупатели приобретали двухкомнатные объекты — их предложение сократилось более чем на 51%. Сейчас в этом сегменте доступно 564 объекта. Существенно уменьшилось и число студий — на 49% (325 объектов), до 338 единиц.

В сегменте однокомнатных вариантов сокращение составило 14,7%, сейчас в продаже 972 лота. Трехкомнатные объекты потеряли 15,7% предложений (22 лота), а многокомнатные — 6%, достигнув показателя в 16 лотов.

Мария Удовик