Туман и сильные дожди ожидаются в Сочи 25 апреля
Синоптики предупредили о возможном тумане на территории Сочи и на федеральной территории «Сириус» 25 апреля 2025 года. В этот же день утром и днем прогнозируются сильные дожди с грозами, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ
Власти рекомендуют горожанам и туристам отказаться от отдыха вблизи водоемов и не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и другими объектами.
Метеорологи также призывают водителей проявлять повышенную внимательность из-за возможного ухудшения видимости на дорогах и принять все необходимые меры безопасности.
В экстренных случаях гражданам следует обращаться по единому номеру 112.