В Сириусе расследуют серию интернет-мошенничеств на 3 млн рублей

Следственные органы ОМВД России по федеральной территории Сириус предъявили обвинение 29-летнему жителю Сахалинской области, который похитил 3 млн руб. у шести россиян через фальшивые объявления о продаже гаджетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства ФТ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сириус Фото: пресс-служба УВД Сириус

По данным следствия, подозреваемый публиковал на популярных интернет-площадках и распространял через мессенджеры фиктивные объявления о продаже электронных устройств оптом по низкой стоимости. Злоумышленник убеждал заинтересовавшихся лиц внести предоплату, обещая доставить товар или вернуть деньги в случае проблем, после чего прекращал коммуникацию.

Пока правоохранительные органы установили причастность обвиняемого к обману трех жителей Сириуса, двух астраханцев и одного саратовца. Общий ущерб превысил 3 млн руб. Сотрудники полиции полагают, что число пострадавших может быть значительно больше.

Полиция продолжает расследование выявленных эпизодов и поиск других возможных жертв преступной схемы. Злоумышленник проходит фигурантом по уголовным делам, возбужденным по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В качестве меры пресечения ему назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Мария Удовик