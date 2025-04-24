Сочинец получил ножевое ранение во время массовой драки

Полиция Сочи разыскивает участников массовой драки на улице Пластунской, в результате которой 35-летний мужчина получил ножевое ранение и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи правоохранительные органы проводят проверку по факту драки с ножевым ранением. Инцидент произошел вечером 23 апреля на улице Пластунской возле дома 123.

По предварительным данным, в конфликте участвовали пять человек. В ходе столкновения 35-летний мужчина получил ранение ножом и был доставлен в медицинское учреждение.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, а также занимаются поиском и идентификацией остальных участников инцидента.

«Ъ-Сочи» писал, что в санатории «Аквалоо» произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Одного из мужчин ударили ножом в печень.

Мария Удовик