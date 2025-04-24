Посол Абхазии: прямые рейсы свяжут Сухум с городами России

Посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа сообщил о планах расширения воздушного сообщения с Сухумом. По его словам, прямые рейсы могут связать столицу Абхазии не только с Москвой, но и с Санкт-Петербургом, городами Урала, Сибири, Поволжья и юга России, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Дипломат также отметил, что авиакомпания NordStar уже получила разрешение на выполнение трех еженедельных рейсов из Красноярска в Сухум.

Продажа авиабилетов из России в Абхазию уже возобновилась. Первый рейс в Сухум запланирован на 3 мая, что станет первым регулярным полетом по этому направлению за более чем 30 лет после приостановки прямого авиасообщения с республикой.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» выполнит первый рейс по маршруту Москва (Внуково) — Сухум. Во вторник, 6 мая, к полетной программе присоединится «Икар», который начнет рейсы из Нижнего Новгорода. В Минтрансе сообщили о работе по увеличению числа авиаперевозчиков, заинтересованных в запуске маршрутов в Сухум.

В воскресенье, 11 апреля, Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешения авиакомпаниям iFly и NordStar на выполнение регулярных рейсов в Абхазию. iFly получила разрешение на выполнение до 14 рейсов в неделю из Москвы, а NordStar — до семи рейсов из Красноярска. В iFly отметили, что рассматривают возможность запуска рейсов, окончательное решение будет зависеть от проверки технической готовности аэропорта в Сухуме.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет прямые рейсы из Кемерово в Сочи с 31 мая 2025 года на самолетах Airbus A320.

Мария Удовик