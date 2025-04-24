Главные новости 24 апреля. Ростов-на-Дону и область

Ростовская компания «Атлантис-пак» (входит в состав «Группы «Агроком») планирует построить новый завод для производства сосисочных оболочек. Объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд руб.

В Ростовской области возраст пациентов реабилитационных центров снизился до восьми лет. Количество детей-пациентов реабилитационных центров также растет: в 2022 году количество обращений составляло 450-600 в месяц, в этом году число заявок возросло до 1,3 тыс. в месяц.

Компания DKC (АО ДКС) планирует построить в Ростовской области завод электротехники. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 2,8 млрд руб.

В 2025 году в Ростовской области планируют выдать более 2,7 тыс. разрешений на трудоустройство иностранных граждан. Квота увеличена более чем в 2,3 раза из-за роста потребности региональной экономики в привлечении квалифицированной рабочей силы из-за рубежа.

Рестораны-причалы Ростова-на-Дону находятся на территории набережной незаконно. По словам генерального директора АО «Ростовский порт» Олег Грызлова, ситуация возникла из-за правового эксперимента, запущенного в 2008 году, в результате которого статус портов Ростов-на-Дону и Азов был сменен с речного на морской.

В развитие энергетического комплекса Ростовской области АО «Донэнерго» инвестирует в этом году 2,6 млрд руб. Средства направят на повышение качества электроснабжения и минимизацию аварийности на энергообъектах.

В Ростовской области на 6% увеличились траты жителей на лекарственные препараты. По итогам первых трех месяцев 2025 года расходы составили 10,5 млрд руб.

В Ростове-на-Дону начал работу центр тестирования и подготовки мигрантов. Иностранцы, которые хотят получить разрешение на работу, временное проживание или вид на жительство, смогут готовиться там к обязательному тестированию в вузах или аккредитованных центрах.