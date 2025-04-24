В Ростовской области АО «Донэнерго» инвестирует в развитие 2,6 млрд рублей

В развитие энергетического комплекса Ростовской области АО «Донэнерго» инвестирует в этом году 2,6 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на гендиректора АО «Региональная корпорация развития» (владеет 100% акций «Донэнерго») Михаила Тихонова. Средства направят на повышение качества электроснабжения и минимизацию аварийности на энергообъектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем выполненных в прошлом году инвестиций превысил 2 млрд руб. Выручка «Донэнерго» в 2024 году составила 19,3 млрд руб., а чистая прибыль — 329 млн руб.

В отдельную компанию «Донэнерго тепловые сети» из активов «Донэнерго» выделили в 2022 году. За два года предприятие инвестировало около 500 млн руб. в обновление технологий. На текущий год запланировано около 800 млн руб. инвестиций.

По словам Михаила Тихонова, чистая прибыль предприятия по итогам 2024 года составила 54 млн руб. против 23 млн руб. годом ранее.

Мария Хоперская