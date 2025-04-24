На Дону пациентами реабилитационных центров становятся 8-летние дети

В Ростовской области возраст пациентов реабилитационных центров снизился до 8 лет. Об этом сообщила руководитель Центра трудных подростков Анна Хоботова в рамках конференции "Профилактика правонарушений среди детей и подростков. Деятельность реабилитационных центров в Ростовской области". Мероприятие состоялось в четверг, 24 апреля, в пресс-центре информагентства «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам Анны Хоботовой, динамика количества пациентов реабилитационных центров продолжает расти. В 2022 году количество обращений составляло 450-600 в месяц, в этом году число заявок возросло до 1300. Это объясняется «омоложением» проблематики и ее существенным расширением. Если в 2020-2021 году возрастная группа трудных подростков составляла 16-18 лет, то сейчас в центр за помощью обращаются родители восьмилетних детей. Что касается расширения проблематики, к зависимости от алкоголя и психоактивных веществ добавились игровая зависимость, необоснованная агрессия, склонность к самоповреждению и проблемы с социумом в целом.

Никуда не делась травля в социальных сетях: на сегодняшний день каждый второй ребенок либо подвергался агрессии со стороны сверстников, либо сам является агрессором. Ситуация может усугубиться настолько, что подросток начинает совершать противоправные действия, уходит из дома. Кроме того, ребенка с настолько расшатанной психикой достаточно легко вовлечь в мошеннические действия, подготовку к террористическим актам.

—Для того, чтобы добиться положительной динамики, родители должны уделять больше внимания психологическому и физическому состоянию своих детей. На сегодняшний день существует множество различных памяток и рекомендаций для своевременного выявления у ребенка той или иной зависимости. Также стоит ограничивать детей от нежелательного контента и от постоянного погружения в цифровое пространство в целом, - добавила в заключении Анна Хоботова.

Мария Хоперская