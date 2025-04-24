Бураков: завод DKC появится в Ростовской ОЭЗ течение ближайших двух лет

Ростовская особая экономическая зона пополнится еще одним производством. Компания DKC (АО ДКС) возведет завод электротехники стоимостью свыше 2,8 млрд руб. Информацию об этом «Ъ-Ростов» подтвердил генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Новое предприятие станет первым представителем компании на юге России. Однако, по словам Игоря Буракова, DKC пока только изучает возможность стать резидентом Ростовской ОЭЗ.

По словам директора «АИР», возвести завод планируется в течение 2025, либо 2026 года. Собеседник также отметил, что главным рынком сбыта электротехники станет российский потребитель.

Константин Соловьев