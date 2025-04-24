На Дону планируют привлекать к работе в два раза больше мигрантов
В 2025 году в Ростовской области планируют выдать более 2,7 тыс. разрешений на трудоустройство иностранных граждан. Об этом сказано в сообщении пресс-службы администрации Ростова-на-Дону.
Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ
Квота на 2025 год увеличена более чем в 2,3 раза. Так, в 2024 году квота составляла чуть более чем 1,1 разрешений. Это подтверждает возросшую потребность региональной экономики в привлечении квалифицированной рабочей силы из-за рубежа, говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение квоты направлено на обеспечение предприятий кадрами в условиях дефицита специалистов и минимизацию рисков нелегальной занятости за счет легального оформления трудовых отношений.