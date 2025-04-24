На Дону в первом квартале жители потратили на лекарства 10,5 млрд рублей
В Ростовской области на 6% увеличились траты жителей на лекарственные препараты. По итогам первых трех месяцев 2025 года расходы составили 10,5 млрд руб.,хотя в прошлом году сумма составляла 9,9 млрд руб. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу аналитической компании DSM Group.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Вместе с тем, снизился объем реализации лекарств поштучно: в первом квартале в Ростовской области продали 26,8 млн шт. упаковок лекарств, что на 8,3% показателей прошлого года —29,5 млн шт. упаковок.
Согласно подсчетам аналитиков, в ТОП-5 лидеров по спросу вошли противовоспалительные и противоревматические препараты (5,8% от общего объема продаж), препараты для регулирования давления (4,7%), анальгетики (4,3%), противовирусные лекарства (3,9%), а также назальные препараты (3,8%).