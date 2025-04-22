Главные новости за 22 апреля. Сочи
Администрация Сочи сделает бесплатным размещение автомобилей на муниципальных парковках во время весенних праздников 2025 года. Транспортные средства можно будет бесплатно оставлять на автодорогах общего пользования в День поминовения усопших (Радоница) 29 апреля, а также в выходные дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая в связи с празднованием Дня Весны и Труда и Дня Победы.
Президент Абхазии Бадра Гунба по приглашению Владимира Путина посетит парад Победы и праздничные мероприятия в Москве 9 мая 2025 года.
В Сочи выявили рост стоимости частных домов почти на 11% с января по апрель 2025 года, достигнув рекордного в этом году показателя в 32,9 млн руб. При этом в годовом исчислении наблюдается снижение.
Мировой судья Адлерского района Сочи лишил водительских прав на год жителя Анапы, который передвигался на Lamborghini Huracan с поддельными государственными номерами. Дело было рассмотрено в отсутствие водителя.
Сочи вошел в число самых популярных направлений на майские праздники у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Курорт занял второе место в списке авиаперелетов из обеих столиц, уступив только Калининграду.
Комиссия администрации Сочи проводит регулярные проверки пляжных территорий перед началом курортного сезона, оценивая их готовность, санитарное состояние и доступность для маломобильных граждан.
Горнолыжный курорт «Роза Хутор» завершил зимний сезон 2024/2025 с показателем в 865 тыс. посетителей, продемонстрировав рост потока иностранных туристов на 10% и внедрив новые технологии обучения на основе искусственного интеллекта.