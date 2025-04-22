В Сочи частные дома подорожали до 32,9 млн рублей

В Сочи выявили рост стоимости частных домов почти на 11% с января по апрель 2025 года, достигнув рекордного в этом году показателя в 32,9 млн руб. Об этом сообщают эксперты агентства «Оникс-Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

С января по апрель средняя стоимость домовладения на курорте выросла на 10,7%, что в денежном выражении составило 3,2 млн руб.

При этом в годовом исчислении наблюдается снижение. По сравнению с апрелем 2024 года средняя стоимость частного дома в Сочи уменьшилась на 13,6% или 5,2 млн руб.

Пик стоимости домовладений с 2020 года был зафиксирован в ноябре 2023 года, когда средняя цена достигала 53,1 млн руб.

Сейчас на рынке города представлено 2,6 тыс. частных домов. Самый дорогостоящий объект оценивается в 1,3 млрд руб. За эту сумму предлагается приобрести строение площадью 350 кв. м в Адлерском районе с земельным участком в 12 соток.

Мария Удовик