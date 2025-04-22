Сочи вошел в топ направлений для москвичей и петербуржцев на майские праздники

Сочи вошел в число самых популярных направлений на майские праздники у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. По данным сервиса путешествий «Туту», курорт занял второе место в списке авиаперелетов из обеих столиц, уступив только Калининграду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Среди москвичей 13% всех приобретенных авиабилетов через платформу пришлись на рейсы в Сочи. Петербуржцы показали сопоставимую активность — 12% бронирований авиаперелетов на майские праздники также приходится на южное направление.

Спрос на поездки в Сочи со стороны столичных туристов демонстрирует устойчивый рост на фоне традиционного интереса к городам Центральной России и зарубежным маршрутам. В десятке самых востребованных направлений оказались также Калининград, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, а за границей — Беларусь, Турция и Узбекистан.

В железнодорожном сегменте Сочи уступает более близким направлениям: у москвичей лидирует Санкт-Петербург, у петербуржцев — Москва. Однако интерес к южному курорту продолжает формироваться преимущественно в авиационном трафике.

По оценке сервиса, в этом году жители обеих столиц стали чаще выбирать маршруты, сочетающие климатическое преимущество и транспортную доступность. На фоне нестабильной весенней погоды в центре страны теплый курорт остается конкурентоспособным выбором для короткого отпуска.

Мария Удовик