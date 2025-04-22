Суд в Сочи лишил прав водителя Lamborghini с фальшивыми номерами

Мировой судья Адлерского района Сочи лишил водительских прав на год жителя Анапы, который передвигался на Lamborghini Huracan с поддельными государственными номерами. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Согласно материалам дела, 24 января 2025 года фигурант дела управлял автомобилем Lamborghini Huracan с заведомо подложными государственными регистрационными знаками на территории Сочи.

Нарушитель не явился на судебное заседание, поэтому дело было рассмотрено в его отсутствие. Изучив представленные материалы и выслушав должностное лицо, составившее протокол, суд признал анапчанина виновным в нарушении ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками).

Владельцу элитного спорткара назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. После вступления постановления в законную силу нарушитель обязан в трехдневный срок сдать водительское удостоверение.

Мария Удовик