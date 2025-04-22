В Сочи проверяют готовность пляжей к летнему сезону

Комиссия администрации Сочи проводит регулярные проверки пляжных территорий перед началом курортного сезона, оценивая их готовность, санитарное состояние и доступность для маломобильных граждан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Рабочие группы, в которые входят руководители районных администраций, сотрудник Роспотребнадзора и департамента курортов, туризма и потребительской сферы, оценивают степень готовности пляжей, их благоустройство и меры безопасности.

Заместитель главы Сочи Евгений Горобец возглавил инспекцию 11 пляжей, среди которых «Маяк», «Мориса Тореза», «Приморский», «Черноморье», «Жемчужина» и другие. Особое внимание уделялось доступности морского отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Наша главная задача — обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности сочинцев и гостей курорта во время летнего сезона. Также приоритетным направлением является повышение качества обслуживания отдыхающих, приведение в соответствие всех нестационарных торговых объектов, формирование единого каталога пляжного оборудования»,— отметил Евгений Горобец.

По итогам проверок комиссия выдала рекомендации, которые пользователи пляжных территорий должны выполнить в ближайшее время.

В 2025 году в Сочи откроются 180 пляжных территорий. Пляжи вдоль основных курортных променадов начнут работу с 1 мая, остальные станут доступны для посетителей с 1 июня.

Мария Удовик