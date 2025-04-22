Более 865 тысяч гостей посетили курорт «Роза Хутор» в зимнем сезоне 2024/2025

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» завершил зимний сезон 2024/2025 с показателем в 865 тыс. посетителей, продемонстрировав рост потока иностранных туристов на 10% и внедрив новые технологии обучения на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Благоприятные погодные условия — обильные снегопады и низкие температуры — обеспечили качественное покрытие трасс на протяжении всего сезона. Посетители могли пользоваться полным комплексом горнолыжной инфраструктуры: 105 км трасс различной сложности, 32 подъемниками, учебными склонами и сноупарками.

Технологической новинкой сезона стал сервис «Йети Коуч» на основе искусственного интеллекта. Пять камер сверхвысокой четкости фиксируют движения лыжников, после чего система предоставляет персональные рекомендации по улучшению техники. За сезон сервисом воспользовались более 3 тыс. человек.

На курорте состоялось 45 различных мероприятий, в том числе крупные спортивно-музыкальные фестивали «РозаФест» и «Нью Стар Кемп», а также всероссийские соревнования по фристайлу. В еженедельных детских горнолыжных соревнованиях на «Кубок Хуторенок» приняли участие более 1 тыс. детей.

Отмечен рост числа иностранных туристов — около 1,3 тыс. человек, что на 10% больше прошлогодних показателей. Среди зарубежных гостей преобладали представители стран СНГ (66%), Европы (14%), Ближнего и Среднего Востока (10%) и Китая (5%). Примечательно, что курорт посетили более 30 туристов из Израиля, что может свидетельствовать о возрождении интереса израильских туроператоров к российским горнолыжным курортам.

Летний сезон на «Роза Хутор» начнется 29 апреля и продлится до начала ноября.

Мария Удовик