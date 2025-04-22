В Сочи ввели бесплатную парковку на Радоницу и майские праздники

Администрация Сочи сделает бесплатным размещение автомобилей на муниципальных парковках во время весенних праздников 2025 года. Транспортные средства можно будет бесплатно оставлять на автодорогах общего пользования в День поминовения усопших (Радоница) 29 апреля, а также в выходные дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая в связи с празднованием Дня Весны и Труда и Дня Победы, сообщает пресс-служба мэрии курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По инициативе главы города Андрея Прошунина на майские праздники муниципальные парковки на дорогах общего пользования будут бесплатными. Делаем все для удобства сочинцев и гостей курорта»,— отметил заместитель главы курорта Вячеслав Бауэр.

В связи с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, возможность парковки будет ограничена с 5 по 10 мая на Театральной площади, с 7 по 9 мая — на улице Театральной (проезд за Зимним театром), 8 мая — на улице Конституции СССР (от улицы Парковой до улицы Несебрской) и улице Несебрской.

Жителям и туристам рекомендуется учитывать эти изменения при планировании поездок.

Мария Удовик