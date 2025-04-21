Главные новости за 21 апреля. Сочи

Верховный суд России отменил решения арбитражных судов по делу о строительстве многоквартирного дома в Центральном районе Сочи и направил его на новое рассмотрение. Вопреки позиции нижестоящих инстанций, суд встал на сторону администрации города, указав на недопустимость точечной застройки в условиях дефицита социальной и транспортной инфраструктуры.

Госавтоинспекция федеральной территории «Сириус» проводит проверку по факту аварии. В результате столкновения мопеда и легкового автомобиля пострадал водитель двухколесного транспортного средства.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи объявил о временных изменениях в работе платных парковок и ограничениях движения в связи с майскими праздниками и мероприятиями, посвященными 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В сочинском аэропорту сотрудники транспортной полиции сняли с рейса двух пассажиров, следовавших в Новокузнецк. Причиной стало нарушение общественного порядка на борту воздушного судна.

Следственный отдел по Центральному району Сочи завершил расследование уголовного дела против трех местных жителей в возрасте от 37 до 43 лет, обвиняемых в организации нелегальных азартных игр группой лиц.

РЖД запустил в продажу билеты на электричку между Имеретинским Курортом и Сухумом. Рейсы будут выполняться дважды в день.