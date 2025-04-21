Водитель мопеда пострадал в ДТП с легковушкой в Сириусе

Госавтоинспекция федеральной территории Сириус проводит проверку по факту аварии, произошедшей вечером 19 апреля на улице Каспийской. В результате столкновения мопеда и легкового автомобиля пострадал водитель двухколесного транспортного средства, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ДТП Сочи Фото: Телеграм-канал ДТП Сочи

По предварительной информации, 47-летний мужчина на мопеде «Хонда» выезжал со второстепенной дороги и не уступил проезд автомобилю «Хендай Солярис» под управлением 20-летнего водителя. Машина двигалась по главной дороге.

Удар пришелся на мопед. Его водитель был госпитализирован. В ряде СМИ сообщается, что он получил серьезную травму ноги. Сейчас, по словам знакомых пострадавшего, ведется поиск свидетелей происшествия и записей с видеорегистраторов.

В ГАИ ФТ уточнили, что точные причины и все обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.

Мария Удовик