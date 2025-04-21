РЖД открыли продажу билетов на ласточку Сириус — Сухум

РЖД запустил в продажу билеты на электричку между Имеретинским Курортом и Сухумом, сообщает «РИА Новости». Рейсы будут выполняться дважды в день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Регулярное движение электропоездов по данному направлению стартует 1 мая. Согласно расписанию, поезда будут отправляться дважды в сутки — утром и вечером — в обоих направлениях.

Обслуживать маршрут будут составы модели ЭП2ДМ, адаптированные для скоростного движения. Время в пути между пунктами составит 3 часа 20 минут. Стоимость билета на весь маршрут составляет 356 руб.

Ранее стороны согласовали технические и организационные вопросы, связанные с запуском перевозок, в том числе график движения, модель подвижного состава и параметры тарификации.

Мария Удовик