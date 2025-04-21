Верховный суд вернул дело о строительстве МКД в центре Сочи на пересмотр

Верховный суд России отменил решения арбитражных судов по делу о строительстве многоквартирного дома в Центральном районе Сочи и направил его на новое рассмотрение. Вопреки позиции нижестоящих инстанций, суд встал на сторону администрации города, указав на недопустимость точечной застройки в условиях дефицита социальной и транспортной инфраструктуры, сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Девятиэтажный жилой дом планировалось построить на участке площадью 6,2 тыс. кв. м на улице Вишневой. Компания «Дельта-Стройсервис» арендовала эту землю в 2019 году, получив все необходимые документы, в том числе градостроительный план, согласно которому территория относилась к зоне многоквартирной жилой застройки.

В ноябре 2022 года застройщик подал заявление на получение разрешения на строительство. Однако в июле 2023 года администрация Сочи отказала, сославшись на изменения в правилах землепользования, вступившие в силу в 2021 году. В соответствии с ними строительство новых жилых домов допускается только в рамках комплексного развития территории — при условии одновременного возведения объектов социнфраструктуры и инженерного обеспечения.

Компания обратилась в суд, настаивая, что начала проект до вступления ограничений в силу и действовала на основании выданного ранее ГПЗУ. Арбитражный суд Краснодарского края, а затем апелляция и кассация встали на сторону застройщика.

Однако Верховный суд с этим не согласился. В постановлении указано, что суды не учли градостроительные приоритеты, установленные как федеральным, так и региональным законодательством. Решение о запрете точечной жилой застройки в Сочи, принятое в 2021 году, объясняется высокой плотностью населения, перегрузкой дорог и нехваткой школ, детских садов и медучреждений.

По мнению Верховного суда, выдача разрешения на строительство в этих условиях нарушает публичные интересы и создает риски для будущих жильцов. Также отмечается, что компания, как профессиональный участник рынка, должна была учитывать изменения в градостроительной политике города еще на этапе подготовки проекта.

Суд подчеркнул, что точечная застройка в Сочи может осуществляться только в исключительных случаях — например, при реализации договоров комплексного развития территории либо если проект финансируется из бюджета. Поскольку проект «Дельта-Стройсервиса» не относится ни к одной из этих категорий, оснований для разрешения на строительство не было.

Дело возвращено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Мария Удовик