В аэропорту Сочи двух пассажиров сняли с рейса за нарушение порядка на борту

В сочинском аэропорту сотрудники транспортной полиции сняли с рейса двух пассажиров, следовавших в Новокузнецк. Причиной стало нарушение общественного порядка на борту воздушного судна, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сообщение о происшествии поступило от диспетчера службы авиационной безопасности. По его данным, пассажиры выражались нецензурной бранью и игнорировали замечания экипажа и других пассажиров.

Инцидент произошел на этапе посадки. Супружеская пара, уроженцы Кемеровской области, не смогли разместить ручную кладь на багажной полке, после чего начали конфликтовать с окружающими.

На место прибыл наряд полиции. Нарушители были сняты с рейса и доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту. В отношении них составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ).

Мария Удовик