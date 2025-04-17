Ушаков не исключил разговор Путина и Трампа в ближайшее время

Диалог о новом телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа идет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, конкретных договоренностей по этому вопросу, однако, пока нет.

«Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока договоренностей не достигнуто»,— сказал Юрий Ушаков журналистам (цитата по РИА Новости).

Президенты в последний раз общались 18 марта, до этого телефонный разговор состоялся 12 февраля. Как в начале апреля сообщал NBC, советники господина Трампа рекомендовали ему больше не звонить Владимиру Путину до тех пор, пока Россия не согласится на полное прекращение огня на Украине.

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошла 11 апреля. Стороны обсуждали аспекты мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Белый дом назвал визит спецпосланника в Россию шагом к достижению мира на Украине.

Подробнее о контактах двух лидеров — в материале «Ъ» «Договорились».

Анастасия Домбицкая