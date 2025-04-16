Главные новости за 16 апреля. Сочи

Регулярные авиарейсы в Сухум помогут разгрузить аэропорт Сочи и перераспределить потоки путешественников, направляющихся на юг России. Эксперты прогнозируют увеличение пассажиропотока и рост стоимости услуг.

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи возбудил уголовное дело по по факту гибели мужчины и ребенка при пожаре в частном доме. Предварительной версией причины возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки.

Владимир Путин поддержал недовольство жителей Сочи высотной застройкой города и призвал навести порядок в градостроительной сфере. Устаревшие генеральные планы, тормозящие развитие городов, следует модернизировать в соответствии с современными требованиями.

Метеорологи прогнозируют туман в Сочи и на федеральной территории «Сириус» в течение 16 апреля, а также ночью и утром 17 апреля 2025 года.

Авиакомпания «Азимут» объявила об открытии продаж билетов на новый маршрут Сочи — Бодрум — Сочи. Регулярные рейсы А4 5077/5078 стартуют с 7 июня 2025 года и будут выполняться по субботам.

Правоохранительные органы задержали и заключили под стражу двух мужчин, причастных к убийству 55-летнего жителя Туапсинского района. В зависимости от их роли им предъявлено обвинение в убийстве по найму и пособничестве в этом преступлении.

Следственный отдел по Центральному району Сочи СКР по Краснодарскому краю начал доследственную проверку после гибели пенсионерки в пожаре, произошедшем в многоквартирном доме. Предположительной причиной возгорания стало замыкание электрообогревателя.