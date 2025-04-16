СКР возбудил дело по факту гибели двух человек при пожаре в Сочи

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи возбудил уголовное дело по части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) по факту гибели мужчины и ребенка при пожаре в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По информации следователей, возгорание произошло минувшей ночью в домовладении на Курортном проспекте. В арендованном жилище находились две сестры с ребенком одной из них, а также супруг второй женщины.

Очевидцы, заметив огонь, немедленно вызвали экстренные службы. Женщинам удалось самостоятельно покинуть горящее здание через разбитое окно, их здоровью ничто не угрожает. После тушения пламени спасатели обнаружили в одной из комнат тела 32-летнего мужчины и 9-летнего мальчика.

Предварительной версией причины возгорания специалисты называют короткое замыкание электропроводки. Сотрудники СКР и криминалисты уже осмотрели место происшествия. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства трагедии, включая точную причину и очаг возгорания. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Ход расследования контролирует аппарат следственного управления.

Мария Удовик