СКР проводит проверку после смертельного пожара в многоэтажке Сочи

Следственный отдел по Центральному району Сочи СКР по Краснодарскому краю начал доследственную проверку после гибели пенсионерки в пожаре, произошедшем в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале. Предположительной причиной возгорания стало замыкание электрообогревателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По предварительной информации, возгорание произошло днем в квартире жилого дома на улице Цюрупы. Сосед, заметивший пламя, вызвал пожарных. После тушения огня в одной из комнат обнаружили тело пожилой хозяйки жилища.

Специалисты предполагают, что причиной трагедии могло стать короткое замыкание электрообогревателя. Сотрудники территориального следственного отдела СКР осмотрели место происшествия и продолжают необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося, включая установление точной причины и очага возгорания.

В рамках расследования назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю напоминает гражданам о важности соблюдения правил пожарной безопасности, регулярной проверки электроприборов и осторожности при их использовании, что может предотвратить трагические последствия.

Мария Удовик