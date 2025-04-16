Президент РФ высказался о высотной застройке в Сочи

Владимир Путин поддержал недовольство жителей Сочи высотной застройкой города и призвал навести порядок в градостроительной сфере. Об этом пишет РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Порядок должен быть, иначе мы сейчас настроим тут. Вы знаете, в некоторых городах, с людьми когда встречаюсь, людям многие вещи не нравятся. В Сочи, например, настроили свечек этих, местным жителям не очень нравится»,— сказал Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета в РФ.

Президент подчеркнул, что в градостроительной политике необходимо избегать эклектики, если это не является сознательным архитектурным решением. По его мнению, устаревшие генеральные планы, тормозящие развитие городов, следует модернизировать в соответствии с современными требованиями.

«Ъ-Сочи» писал, что с января по март 2025 года на курорте количество квартир и апартаментов в новостройках сократилось на 16,3%, составив 2,6 тыс. объектов, из которых 1,2 тыс. — апартаменты. В первом квартале 2025 года общее число предложений уменьшилось на 509 единиц, включая снижение сегмента апартаментов на 211 лотов.

Мария Удовик