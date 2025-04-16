Исполнителю и заказчику убийства в Туапсинском районе предъявили обвинение

Специалисты СКР по Краснодарскому краю задержали и заключили под стражу двух мужчин, причастных к убийству 55-летнего жителя Туапсинского района, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале. В зависимости от их роли им предъявлено обвинение в убийстве по найму и пособничестве в этом преступлении. Судом им избраны меры пресечения в виде ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По версии следствия, 46-летний местный житель решил убить своего соседа из-за длительного конфликта. Фигурант дела обратился к знакомому, которому предложил автомобиль в качестве вознаграждения за выполнение заказа, и предоставил ему огнестрельное оружие.

В пятницу, 11 апреля 2025 года, исполнитель проник во двор дома жертвы в селе Дзеберкой и произвел два выстрела — в грудь и голову мужчины, после чего скрылся. Жертва скончалась на месте от полученных ранений.

Спустя два дня, 13 апреля 2025 года, удалось установить и задержать исполнителя убийства в Туапсинском районе. Заказчик успел покинуть регион, но вскоре был задержан в Ленинградской области.

Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия для сбора доказательств. Также будет оценена причастность фигурантов к незаконному обороту оружия.

Мария Удовик