Летом «Азимут» запустит рейсы из Сочи в Бодрум

Авиакомпания «Азимут» объявила об открытии продаж билетов на новый маршрут Сочи — Бодрум — Сочи. Регулярные рейсы А4 5077/5078 стартуют с 7 июня 2025 года и будут выполняться по субботам, сообщает пресс-служба авиаперевозчика в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно расписанию, вылет из Сочи запланирован на 05:30 с прибытием в турецкий курорт в 08:00. Обратный рейс отправится из Бодрума в 09:00 и приземлится в Сочи в 11:30 (указано местное время для каждого аэропорта).

Стоимость билетов начинается от 140 евро на направлении из Сочи в Бодрум и от 150 долларов при полете из Бодрума в Сочи. К тарифам дополнительно взимаются аэропортовые сборы.

Кроме того, пензенский аэропорт сообщил о запуске дополнительных рейсов в Сочи с наступлением лета. Авиакомпания «Ираэро» будет выполнять полеты дважды в неделю — по вторникам и четвергам, отправление из Пензы намечено на 5:00.

«Ъ-Сочи» писал, что продажа авиабилетов из России в Абхазию официально возобновлена: первый рейс в Сухум состоится 3 мая. Это станет первым регулярным полетом по данному направлению более чем за 30 лет.

Мария Удовик