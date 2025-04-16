Метеорологи предупреждают о тумане в Сочи 16–17 апреля

Метеорологи прогнозируют туман в Сочи и на федеральной территории Сириус в течение 16 апреля, а также ночью и утром 17 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

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Жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Особую бдительность следует проявить автомобилистам из-за ухудшения видимости на дорогах.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру 112.

Мария Удовик