Запуск рейсов в Абхазию перераспределит туристический поток на юге России

Регулярные авиарейсы в Сухум помогут разгрузить аэропорт Сочи и перераспределить потоки путешественников, направляющихся на юг России. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Возобновление регулярного авиасообщения с Сухумом особенно важно в условиях закрытия десяти аэропортов юга и центра страны»,— подчеркнул глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Отдыхающие получат возможность прилетать напрямую в столицу Абхазии, а затем при желании посещать Сочи. Эксперты прогнозируют увеличение пассажиропотока и рост стоимости услуг по востребованным туристическим направлениям, включая курорты Сочи и Кавказских Минеральных Вод.

Первый рейс в Сухум запланирован на 3 мая, что станет первым регулярным полетом в этом направлении за более чем 30 лет после прекращения авиасообщения с республикой.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» выполнит первый рейс из Москвы (Внуково) в Сухум. С 6 мая к рейсам присоединится «Икар», который начнет выполнять полеты из Нижнего Новгорода. В Минтрансе отметили, что продолжаются усилия по привлечению других авиаперевозчиков для открытия маршрутов в Сухум.

В пятницу, 11 апреля, Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешения на регулярные рейсы в Абхазию авиакомпаниям iFly и NordStar. iFly сможет выполнять до 14 рейсов в неделю из Москвы, а NordStar — до семи рейсов из Красноярска. В компании iFly сообщили о возможности запуска рейсов, окончательное решение будет принято после проверки готовности аэропорта в Сухуме.

Авиакомпания «Икар» получит субсидию в размере 14,78 млн руб. на выполнение международных рейсов по маршруту Нижний Новгород — Сухум.

«Икар» стал единственным участником процедуры, направленной на поддержку регулярного авиасообщения с Абхазией. Финансирование будет предоставлено в 2025 году и предназначено для компенсации части расходов на выполнение рейсов, которые возобновляются после длительного перерыва.

Мария Удовик