Главные новости к утру 16 апреля

Ассоциация книгораспространителей направила официальное письмо в ФАС с просьбой обратить внимание на демпинг при продаже книг через маркетплейсы и принять меры для защиты конкуренции. Через электронные площадки сейчас проходит 54,5% всех продаваемых в РФ книг, разница в цене с офлайн-магазинами может достигать от 30% до 70%.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует убедить более 70 стран изолировать экономику Китая в обмен на отмену пошлин на импорт. Администрация США планирует попросить страны запретить Китаю поставлять товары через их территории, не допустить размещения китайских фирм, а также не поглощать дешевые промышленные товары Китая в свои экономики.

Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, который проходит по делу о получении крупной взятки, заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Сейчас он освобожден из-под стражи. Ранее Басманный суд Москвы продлил Вахрину срок содержания в СИЗО до 6 мая.

Участники энергорынка предлагают предоставить льготы желающим присоединиться к электросетям по «особой категории надежности». Этот разрабатываемый механизм должен позволить подключать новых потребителей в энергодефицитных районах, но с возможностью их отключения.

Снижение общих темпов строительства, спад спроса на многоквартирное жилье, трудности с получением ипотеки повлекут замедление темпов роста рынка DIY-товаров, прогнозируют участники рынка. К этому добавится существенный рост цен на услуги рабочих из-за дефицита персонала, что вынуждает потребителей растягивать ремонтные работы на несколько лет.

Двух горняков спасли из шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе. Рабочих нашли в забое, отрезанном после обвала породы. Спасательная операция завершилась 16 апреля в 4:27 мск. Оба горняка в удовлетворительном состоянии уже подняты на поверхность.

Чай стал единственной категорией горячих напитков, показавшей снижение натуральных продаж в рознице за последний год. Потребители переориентируются на травяные и ягодные напитки, но компенсировать снижение в категории они пока не могут. Спрос на натуральный кофе, напротив, показывает рост, несмотря на увеличение его стоимости.