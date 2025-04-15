Главные новости за 15 апреля. Сочи

Авиакомпания «Икар» получит субсидию в размере 14,78 млн руб. на выполнение международных рейсов по маршруту Нижний Новгород — Сухум. «Икар» оказался единственным участником процедуры, направленной на поддержку запуска регулярного авиасообщения с Абхазией.

Продажа авиабилетов из России в Абхазию официально возобновлена: первый рейс в Сухум состоится 3 мая. Это станет первым регулярным полетом по данному направлению более чем за 30 лет — с момента приостановки прямого авиасообщения с республикой.

С начала 2025 года Международный аэропорт Сочи обслужил более 2,5 млн пассажиров. В ноябре воздушная гавань отметит 80-летие.

Янина Копайгородская, супруга бывшего мэра Сочи, арестованная по обвинению в посредничестве при вымогательстве взятки и крупной растрате, обратилась к правозащитникам с просьбой содействовать размещению ее малолетних детей вместе с ней в следственном изоляторе. Реализация этого права напрямую зависит от наличия в СИЗО специальных условий.

В Сочи водно-зеленый каркас должен связать единым пешеходным пространством достопримечательности, рекреационные зоны, речные и морские набережные курорта. Проект отражен в новом Генеральном плане Сочи.

В Сочи завершили серию лабораторных исследований морской воды — к началу курортного сезона специалисты Роспотребнадзора провели около 3 тыс. проб.

На онлайн-платформе объявлений в Сочи продают хоккейную клюшку якобы с автографом Александра Овечкина. Владелец оценил спортивный раритет в 750 тыс. руб.