Пассажиропоток аэропорта Сочи с начала года превысил 2,5 млн человек

С начала 2025 года Международный аэропорт Сочи обслужил более 2,5 млн пассажиров. Такие данные были озвучены в рамках мероприятия, приуроченного к подготовке к 80-летию со дня основания аэропорта, которое будет отмечаться в ноябре, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Юбилейной дате посвятили высадку аллеи из 80 субтропических деревьев. Первые 30 пальм уже посадили на привокзальной площади аэропорта. В акции приняли участие сотрудники аэропорта и их семьи вместе с управляющим директором предприятия Алексеем Комаровым.

Аэропорт в Адлере был построен в 1941 году для нужд армии, а с 1945 года начал выполнять регулярные рейсы гражданской авиации. Сегодня воздушная гавань принимает как внутренние, так и международные рейсы, оставаясь одним из лидеров по объему перевозок в стране. По итогам 2024 года пассажиропоток аэропорта составил свыше 13,7 млн человек.

Подготовка к высокому летнему сезону включает усиление работы оперативного штаба и реализацию инфраструктурных проектов, направленных на повышение комфорта и безопасности.

Мария Удовик