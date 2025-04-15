Водно-зеленый каркас свяжет пешеходными зонами достопримечательности Сочи

В Сочи водно-зеленый каркас должен связать единым пешеходным пространством достопримечательности, рекреационные зоны, речные и морские набережные курорта.Об этом «Ведомости Юг» сообщили в пресс-службе администрации города. Проект отражен в новом Генеральном плане Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В состав маршрута войдут набережные рек Псезуапсе, Псахе, Хоста и Мзымта, расположенные в разных районах города. В 2025 году планируется завершить строительство нового моста через реку Сочи, который соединит пляж «Ривьера» с морским портом.

Ключевым элементом водно-зеленого каркаса станет маршрут «Две реки — одно море», обеспечивающий непрерывную пешеходную связь на протяжении 15 км от микрорайона Заречный в центре города до Мацесты в Хостинском районе. Маршрут объединит крупные общественные пространства: «Цветной бульвар», парк «Ривьера», сквер «Стерео», Исторический бульвар, парк «Дендрарий» и другие зеленые территории.

Проект также закреплен в новых Правилах землепользования и застройки, которые ограничат строительство на участках, попадающих в соответствующие функциональные зоны генплана.

Лия Пацан