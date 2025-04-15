Адвокат оценил возможность содержания Янины Копайгородской с детьми в СИЗО

Янина Копайгородская, супруга бывшего мэра Сочи, арестованная по обвинению в посредничестве при вымогательстве взятки и крупной растрате, обратилась к правозащитникам с просьбой содействовать размещению ее малолетних детей вместе с ней в следственном изоляторе. Сопредседатель коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и Партнеры» Александр Валявский пояснил «Ъ-Сочи», что такая возможность регламентируется статьей 30 Федерального закона 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых».

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«Подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь при себе детей в возрасте до четырех лет»,— процитировал законодательство адвокат.

Однако, добавил он, реализация этого права напрямую зависит от наличия в СИЗО специальных условий: отдельных помещений, улучшенного питания и медицинского обеспечения. На практике такие условия встречаются редко, и в большинстве случаев дети передаются родственникам или в специализированные учреждения.

Господин Валявский привел пример: в 2016 году в Новосибирске беременная женщина, находясь в СИЗО, добилась права оставить новорожденного ребенка с собой после вмешательства правозащитников и СМИ. Однако такие прецеденты единичны и требуют значительных усилий со стороны защиты и общественности.

По мнению адвоката, обращение Янины Копайгородской может рассматриваться как попытка привлечь внимание к гуманитарным аспектам дела и условиям содержания в изоляторе. «Реализация подобных запросов зависит от возможностей СИЗО и решения его администрации»,— резюмировал Александр Валявский.

У Янины Копайгородской пятеро детей: годовалые близнецы, дочери 3 и 14 лет, а также 24-летний сын Давид Давлатов. Последний временно опекает младших братьев и сестер.

По версии следствия, осенью 2023 года Алексей Копайгородский через супругу получил от сочинского бизнесмена взятку в виде услуг имущественного характера на сумму более 43 млн руб., сопряженную с вымогательством. Взамен чиновник обещал создать благоприятные условия для ведения бизнеса предпринимателя. Супруги Копайгородские были задержаны осенью 2024 года. Следственный департамент МВД России также обвиняет их в хищении земельных участков в Сочи, посредничестве и получении двух крупных взяток от застройщиков. Кроме того, по версии следствия, находясь под домашним арестом, Янина Копайгородская пыталась оказывать давление на свидетелей, из-за чего суд заменил ей домашний арест на заключение под стражу. В СИЗО она пробудет до 17 мая включительно.

Наталья Решетняк