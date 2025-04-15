В Сочи выставлена на продажу клюшка Александра Овечкина за 750 тысяч рублей

На онлайн-платформе объявлений в Сочи продают хоккейную клюшку якобы с автографом Александра Овечкина. Владелец оценил спортивный раритет в 750 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: avito.ru Фото: avito.ru

Согласно описанию, инвентарь использовался на зимних Олимпийских играх 2014 года. Подпись звездного форварда, по утверждению продавца, была получена на чемпионате мира по хоккею в Минске в 2024 году.

Александр Овечкин является одним из самых результативных игроков в истории хоккея. В апреле 2025 года он побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 896-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Лия Пацан