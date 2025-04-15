В Сочи провели около 3 тысяч исследований в преддверии курортного сезона
В Сочи завершили серию лабораторных исследований морской воды — к началу курортного сезона специалисты Роспотребнадзора провели около 3 тыс. проб. На рабочей встрече с участием руководства территориального отдела Роспотребнадзора отметили, что отклонений от норм не зафиксировано, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин
Мониторинг проводится в рамках подготовки города к летнему сезону. По результатам проверок санитарно-эпидемиологическая обстановка на побережье оценивается как стабильная. Следов нефтепродуктов на территории Сочи не выявлено.
Работы по благоустройству пляжей и подготовке инженерной инфраструктуры продолжаются в тесном взаимодействии с надзорными органами. Городская администрация подчеркивает, что обеспечение экологической безопасности остается одним из ключевых приоритетов в курортной политике.