В Сочи провели около 3 тысяч исследований в преддверии курортного сезона

В Сочи завершили серию лабораторных исследований морской воды — к началу курортного сезона специалисты Роспотребнадзора провели около 3 тыс. проб. На рабочей встрече с участием руководства территориального отдела Роспотребнадзора отметили, что отклонений от норм не зафиксировано, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Мониторинг проводится в рамках подготовки города к летнему сезону. По результатам проверок санитарно-эпидемиологическая обстановка на побережье оценивается как стабильная. Следов нефтепродуктов на территории Сочи не выявлено.

Работы по благоустройству пляжей и подготовке инженерной инфраструктуры продолжаются в тесном взаимодействии с надзорными органами. Городская администрация подчеркивает, что обеспечение экологической безопасности остается одним из ключевых приоритетов в курортной политике.

Мария Удовик