Авиакомпания «Икар» получит 14,78 млн рублей за полеты в Сухум

Авиакомпания «Икар» получит субсидию в размере 14,78 млн руб. на выполнение международных рейсов по маршруту Нижний Новгород — Сухум. Соответствующая информация размещена в протоколе конкурсного отбора, опубликованном администрацией Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Икар» оказался единственным участником процедуры, направленной на поддержку запуска регулярного авиасообщения с Абхазией. Финансирование будет предоставлено в 2025 году и рассчитано на компенсацию части расходов, связанных с выполнением рейсов на направлении, которое возобновляется после многолетнего перерыва.

Первый рейс в Сухум запланирован на 3 мая. Это будет первый регулярный полет по этому направлению более чем за 30 лет после прекращения прямого авиасообщения с республикой.

Перевозчиком, который выполнит первый рейс из Москвы (Внуково) в Сухум, станет авиакомпания «ЮВТ Аэро». С 6 мая к полетам подключится «Икар», который будет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода. В Минтрансе отметили, что продолжается работа по привлечению других авиаперевозчиков для запуска маршрутов в Сухум.

В четверг, 11 апреля, Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешения на регулярные рейсы в Абхазию авиакомпаниям iFly и NordStar. iFly сможет выполнять до 14 рейсов в неделю из Москвы, а NordStar — до семи рейсов из Красноярска. В iFly добавили, что рассматривают возможность запуска рейсов, окончательное решение будет принято после проверки технической готовности аэропорта в Сухуме.

Мария Удовик