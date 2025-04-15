Главные новости за 15 апреля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

Один мирный житель погиб и девять пострадали при ночной атаке БПЛА на Курск.

ГК «Эфко» стала совладельцем воронежского маслозавода, который ранее контролировала американская Bunge.

Семья Тебекиных передала контроль над белгородской агрофирмой «Паритетинвест» Денису Избрехту.

Администрацию Ельца Липецкой области возглавит Вячеслав Жабин.

На ремонт трассы в Курской области готовы выделить почти 2 млрд руб.

И. о. социального вице-губернатора Орловской области назначен Алексей Берестов.

В Орловской области ищут подрядчика для разработки проекта мемориального комплекса «Судбищенская битва».