Один человек погиб и девять пострадали при ночной атаке БПЛА на Курск

Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате погибла 85-летняя женщина, еще девять человек пострадали. У них диагностированы черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ожоги. Об этом сообщил оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия массированной атаки БПЛА на Курск ночью 15 апреля

Фото: правительство Курской области Последствия массированной атаки БПЛА на Курск ночью 15 апреля

Фото: правительство Курской области

В результате атаки произошло несколько пожаров в жилом секторе. В многоквартирном доме (МКД) на улице Заводская огонь повредил восьмой и девятый этаж. Жильцов эвакуировали, они находятся в пункте временного размещения (ПВР).

Еще один пожар произошел на пяти этажах МКД на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремская. Жильцы этих многоэтажек также размещены в ПВР.

Кроме того, три частных дома повреждены из-за сбросов с беспилотников. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи — повреждены 11 машин.

По данным городского комитета образования, жильцы горевших МКД размещены в школах №49 и 54, поэтому учебные заведения сегодня работают дистанционно.

UPD: по данным врио губернатора Александра Хинштейна, шесть из девяти пострадавших при ночном ударе БПЛА госпитализированы. Всего повреждены 24 МКД, три из них — «достаточно серьезно». На местах работают эксперты, до сегодняшнего вечера они планируют оценить возможность восстановления домов.

Алина Морозова