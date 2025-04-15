И. о. мэра липецкого Ельца назначен Вячеслав Жабин

С 16 апреля к исполнению обязанностей главы липецкого Ельца приступит Вячеслав Жабин, который в ноябре 2024 года был назначен первым вице-мэром города. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Жабин

Фото: со страницы Вячеслава Жабина в соцсети Вячеслав Жабин

Фото: со страницы Вячеслава Жабина в соцсети

«Вячеслав Павлович хорошо знает все сферы Ельца, его проблемы и потенциал. Уверен, что его ответственность, целеустремленность и энергия помогут заслужить доверие жителей, а городу это позволит двигаться вперед»,— сказал господин Артамонов.

Вячеславу Жабину 30 лет. Он родился в Пятигорске. В 2015 году окончил Пятигорский госуниверситет, в 2016-м — бакалавриат МГИМО, в 2018-м — магистратуру. В 2019 году занял пост помощника генерального директора в РН-ЦИР «Роснефть», позже был старшим координатором отдела поставок компании Johnson & Johnson. В 2024 году избрался в горсовет Ельца от партии «Единая Россия». В связи с переходом на муниципальную службу ему пришлось сложить свои полномочия. По той же причине он покинул должность заместителя гендиректора по маркетингу в местном ПАО «Энергия», подконтрольном семье спикера липецкого облсовета Владимира Серикова.

Сегодня полномочия мэра Ельца досрочно сложил Евгений Боровских, который руководил им с 2019 года. На прошлой неделе облсовет одобрил его назначение и. о. бизнес-омбудсмена региона.

Алина Морозова