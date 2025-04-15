В Орловской области ищут подрядчика для разработки проекта «Судбищенской битвы»

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области объявил открытый конкурс по поиску подрядчика на разработку проектной документации для создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» в облцентре. Максимальная стоимость контракта составляет 156,8 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

С момента заключения контракта до 11 ноября 2026 года победитель конкурса должен будет выполнить археологическое обследование и разработку проектной документации с прохождением государственной экспертизы. В проекте для здания «Торговых рядов» должно быть предусмотрено 21 помещение, в том числе зоны гостеприимства, помещения информационно-музейно-выставочного центра, детская комната, центр волонтерства, туалетные комнаты, пост охраны и другие.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 28 апреля, итоги будут подведены 5 мая.

В ноябре прошлого года сообщалось, что подряд на благоустройство территории Орла для создания «Судбищенской битвы» за 341,8 млн руб. получило московское ООО «Уваровская ПМК-22».

Ульяна Ларионова