И. о. социального вице-губернатора Орловской области назначен Алексей Берестов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил о возложении обязанностей своего заместителя по социальной политике на Алексея Берестова. Он будет совмещать эту должность с постом главы департамента физической культуры и спорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Берестов

Фото: со страницы Алексея Берестова в соцсети Алексей Берестов

Фото: со страницы Алексея Берестова в соцсети

С июня 2023 года социальным вице-губернатором Орловской области является Олег Ревякин. По данным «Ъ-Черноземье», 58-летний чиновник не уволен, он ушел на больничный.

Андрей Берестов был назначен и. о. члена правительства — руководителя департамента физической культуры и спорта региона в январе 2024 года. С февраля 2018 года он возглавлял профильное управление.

О том, как Андрей Клычков переизбрался на пост губернатора Орловской области,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова