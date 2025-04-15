И. о. социального вице-губернатора Орловской области назначен Алексей Берестов
Губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил о возложении обязанностей своего заместителя по социальной политике на Алексея Берестова. Он будет совмещать эту должность с постом главы департамента физической культуры и спорта региона.
Алексей Берестов
Фото: со страницы Алексея Берестова в соцсети
С июня 2023 года социальным вице-губернатором Орловской области является Олег Ревякин. По данным «Ъ-Черноземье», 58-летний чиновник не уволен, он ушел на больничный.
Андрей Берестов был назначен и. о. члена правительства — руководителя департамента физической культуры и спорта региона в январе 2024 года. С февраля 2018 года он возглавлял профильное управление.
О том, как Андрей Клычков переизбрался на пост губернатора Орловской области,— в публикации «Ъ-Черноземье».