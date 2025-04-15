На Ставрополье выдали 46 тысяч сертификатов на маткапитал без заявлений

Отделение Социального фонда России в Ставропольском крае за пять лет оформило более 46 тыс. сертификатов на материнский капитал в проактивном формате, без заявлений от граждан. Об этом сообщила пресс-служба краевого отделения СФР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Материнский капитал можно направить на образование детей, ежемесячную выплату, приобретение товаров и услуг для адаптации детей с инвалидностью, на накопительную пенсию родителя. Остаток капитала до 10 тыс. руб. можно получить единовременной выплатой»,— рассказали в ведомстве.

Размер выплат ежегодно индексируется. С 1 февраля 2025 года материнский капитал составляет 690 266,95 руб. на первого ребенка и 912 162,09 руб. на второго или последующих детей, если ранее семья сертификат не получала. Родители, уже имеющие сертификат, при рождении второго ребенка получат дополнительно 221 895,14 руб.

В рамках действующих правил семьи могут направить всю сумму на одну цель либо распределить средства по нескольким направлениям. Наиболее востребованным вариантом на Ставрополье остается улучшение жилищных условий. Его выбрали около 1,7 тыс. семей региона с начала 2025 года, а всего — более 185 тыс. с момента запуска программы.

Заявление на распоряжение средствами материнского капитала можно подать через портал Госуслуги, в клиентской службе отделения СФР или в МФЦ.

Николай Аксенов