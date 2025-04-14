Главные новости 14 апреля. Ростов-на-Дону и область

В бюджет РФ поступили 52 млн рублей от ООО «Таганрогское ДСУ» и 79,9 млн рублей от ООО «РостовАвтоДорСтрой». Компании выплатили штрафы за участие в картельном сговоре, который был установлен ФАС в марте 2023 года.

Глава Ростова Александр Скрябин потребовал от городского департамента транспорта улучшить ситуацию с общественными перевозками. Соответствующее поручение градоначальник дал руководителю департамента Вадиму Шкабарне.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением собаки на детей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил выделить 500 млн рублей на благоустройство детских площадок.

Пролетарский райсуд Ростова вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя региона, похитившего у пенсионерки более 400 тыс. рублей. Суд приговорил виновного к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Автовокзал «Центральный», открывшийся в Ростове-на-Дону летом 2024 года на месте бывшего аэропорта, завершил первый год работы с убытком в сумме 76,2 млн рублей.

Работники культуры, переехавшие в донские села или малые города Ростовской области, получат единовременную выплату 2 млн рублей.