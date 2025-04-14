Юрий Слюсарь поручил выделить 500 млн рублей на обновление детских площадок

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил выделить 500 млн руб. на благоустройство детских площадок. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Как сообщил Юрий Слюсарь, в прошлом году в регионе провели ревизию, по итогам которой выяснилось, что из 3 тыс. площадок, расположенных в городах и селах области, почти 1,8 тыс. требуют обновления.

По мнению руководителя региона, проекты обустройства детских площадок должны быть согласованы с местными жителями.

Первое такое обсуждение уже прошло в сквере «Северный» на ул. Капустина в Ростове. Там районная администрация представила на суд местных жителей несколько вариантов благоустройства.

Сергей Иванов