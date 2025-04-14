За кражу у пенсионерки более 400 тысяч рублей житель Дона сел на три с половиной года

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя региона, похитившего у пенсионерки более 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и п. «в», «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

По данным следствия, в июне 2024 года фигурант под надуманным предлогом убедил 78-летнюю жительницу передать ему банковскую карту. В итоге, со счета пенсионерки злоумышленник похитил 90 тыс. руб. Кроме того, он забрал сим-карту пострадавшей, получил доступ в мобильное приложение банка и перевел на свой счет еще 350 тыс. руб.

«Ущерб, причиненный преступлением, возмещен в ходе предварительного расследования», – уточняется в сообщении прокуратуры.

Суд, с учетом мнения гособвинителя, приговорил виновного к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ефим Мартов