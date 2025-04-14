Дорожные компании выплатили штраф за участие в картельном сговоре на 24 млрд рублей

В бюджет РФ поступили 52 млн руб. от ООО «Таганрогское ДСУ» и 79,9 млн руб. от ООО «РостовАвтоДорСтрой». Таким образом, эти компании выплатили штрафы за участие в картельном сговоре, который был установлен ФАС в марте 2023 года. Об этом сообщается на сайте антимонопольного управления по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Участниками сговора тогда были признаны еще четыре предприятия - ООО «Ростовское ДСУ», ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой», ООО «Тацинское ДСУ» и ООО «Т-Транс». Они выплатили штрафы ранее. Общая сумма санкций, наложенных на всех шестерых участников сговора, составила 392 млн руб.

По данным ФАС, группа из шести компаний заключила соглашение, что привело к ограничению конкуренции в 121 процедуре госзакупок. Торги проходили на выполнение работ по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию автомобильных дорог в Ростовской, Волгоградской областях и Республике Адыгея.

Общий размер начальных (максимальных) цен контрактов составил более 24 млрд руб.

ФАС России наложила на организации оборотные штрафы за заключение и реализацию картельного сговора. Нарушители попытались оспорить решение службы, но суды трех инстанций подтвердили законность решения ведомства и назначенных штрафов.

Сергей Иванов